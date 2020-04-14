تقرير جدلي: صفحات محذوفة "تكشف" قيام الصين بتضييق الخناق على أبحاث حول أصل كورونا

أفاد تقرير على موقع "الغارديان" بأن جامعتين صينيتين نشرتا، ثم حذفتا، إشعارات بشأن قواعد الرقابة الجديدة على نشر بحث أكاديمي حول أصل فيروس كورونا الجديد.

ويبدو أن موقعين على الويب للجامعات الصينية الرائدة، نشرا مؤخرا ثم حذفا صفحات تشير إلى سياسة جديدة تتطلب خضوع أوراق أكاديمية تتعامل مع Covid-19 لفحص إضافي قبل إرسالها للنشر.

وقالت الإخطارات المنشورة على موقعي جامعتي "فودان" (Fudan) وجامعة الصين لعلوم الأرض (ووهان)، إن الأبحاث حول أصول الفيروس حساسة بشكل خاص وتخضع لفحوصات المسؤولين الحكوميين. وتم الوصول إلى الصفحات المحذوفة من ذاكرة التخزين المؤقت عبر الإنترنت.

وقال البروفيسور ستيف تسانغ، مدير معهد SOAS الصيني في لندن، إن الحكومة الصينية ركزت بشدة على كيفية تصور تطور الفيروس وإدارته، منذ الأيام الأولى لتفشي المرض.

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وأضاف: "من حيث الأولوية، فإن التحكم في السرد أهم من الصحة العامة أو التداعيات الاقتصادية. هذا لا يعني أن الاقتصاد والصحة العامة ليسا مهمين. لكن الرواية لها أهمية قصوى".

ومع إصابة فيروس كورونا لأكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وتسببه في خسائر فادحة خاصة في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، يمكن اعتبار التفاصيل حول أصله والأسابيع الأولى من الوباء - عندما كانت هناك تغطية من قبل المسؤولين المحليين - حساسة بشكل خاص .

وقال تسانغ من تقارير اللوائح الجديدة: "إذا كانت هذه الوثائق صحيحة، فإن ذلك يشير إلى أن الحكومة تريد حقا التحكم في السرد المتعلق بأصول Covid-19 بإحكام شديد".

ويبدو أن جامعة الصين لعلوم الأرض (ووهان) نشرت، ثم حذفت، متطلبات جديدة بأن تتم الموافقة على الأوراق الأكاديمية التي تتعامل مع أصول الفيروس، من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية قبل النشر.

وقالت اللائحة إنه "من المتوقع أن تجري اللجنة الأكاديمية بالجامعة أولا البحث، مع التركيز على التحقق من دقة الأطروحة، وكذلك ما إذا كانت مناسبة للنشر". وعندما يتم الانتهاء من عمليات الفحص، يجب على الجامعة أن تقدم تقاريرها إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا، ولا يمكن نشرها إلا بعد أن يتم فحصها من قبل الوزارة".

وعلى الرغم من اسمها، أعلنت جامعة علوم الأرض في مكان آخر على موقعها على الإنترنت، أنها تقوم بإجراء أبحاث فيروس كورونا.

The Chinese government is now extending to academic papers its efforts to censor any revelation about how its censorship of the Wuhan doctors in December lead to a global explosion of the coronavirus. https://t.co/Lv0PPLOEa5 — Kenneth Roth (@KenRoth) April 13, 2020

ويبدو أن وثيقة منفصلة حصلت عليها "الغارديان"، والتي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، هي من مستشفى "رنمين" بجامعة ووهان، وقالت أيضا إن نشر البحث في أصول Covid-19 سيحتاج إلى موافقة من وزارة العلوم والتكنولوجيا.

ودعا إشعار آخر، يبدو أنه نُشر في 9 أبريل من قبل كلية علوم وتكنولوجيا المعلومات في جامعة "فودان" في شنغهاي، إلى إدارة "صارمة وجادة" للأوراق التي تحقق في مصدر تفشي المرض.

China clamping down on coronavirus research, deleted pages suggest https://t.co/eKN3r9mLZv — The Guardian (@guardian) April 11, 2020

ولا يمكن تقديم الأوراق للنشر إلا بعد الموافقة عليها من قبل مكتب خاص. ويشير البريد الإلكتروني والأسماء وأرقام الهواتف الواردة في الإشعار، إلى أن المكتب كان جزءا من وزارة التعليم الصينية.

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وقال مصدر "لفت انتباه الغارديان" إلى نسخ مخبأة من المواقع الإلكترونية وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الباحثين الذين يقدمون أوراقا أكاديمية حول مواضيع طبية أخرى، لم يضطروا إلى فحص عملهم مع الوزارات الحكومية قبل السعي إلى النشر.

وأشار تحليل فني لمواقع الويب المخزنة مؤقتا إلى أن الوثائق نُشرت على مواقع الجامعات التي تم التحقق منها، قبل إزالتها.

ويبدو أن الإشعارات جزء من حملة أوسع لإدارة الأبحاث حول الفيروس. وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا في 3 أبريل إنه يجب إبلاغ السلطات المختصة بالبحوث الإكلينيكية الجارية في غضون 3 أيام أو إيقافها.

وفي حين أن الأصل الدقيق للوباء ما يزال غير مؤكد، إلا أن الفرضية الشائعة هي أنه بدأ بعد التفاعل بين الإنسان والحيوان في "السوق الرطبة" للمأكولات البحرية في ووهان.

وقال العلماء إن الفيروس ربما يكون قد نشأ في الخفافيش، ثم انتقل عبر حيوان وسيط قبل أن يصيب الشخص الأول.

المصدر: الغارديان