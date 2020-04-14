البرازيل.. كورونا يطال حاكم ريو دي جانيرو

أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو ويلسن ويتزل، إصابته بفيروس كورونا، ليصبح تاسع مسؤول في هيئات السلطة المحلية تلحقه العدوى.

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وقال ويتزل في مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر"، إنه كان يشعر بالحمى والالتهاب في الحلق وفقدان حاسة الذوق منذ الجمعة الماضي، وطلب إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا، وكانت نتيجة التحاليل إيجابية.

وأكد أنه في حالة جيدة وسيواصل العمل من مقره في قصر لارانهيراس مع التقيد بالتوصيات الطبية.

وشدد على أهمية الالتزام بالعزل الصحي، قائلا: "أطلب منكم مجددا البقاء في المنازل لأن المرض، كما يعلم الجميع، يتسم بسرعة الانتقال من شخص لآخر ويمكن أن يصيب أيا كان".

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المصدر: قناة "غلوبو" البرازيلية