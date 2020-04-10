البرازيل.. كورونا يحصد 1057 شخصا والإصابات 19600

أعلنت السلطات البرازيلية، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 1057 بعد تسجيل 116 وفاة جديدة منذ يوم أمس، فيما ارتفعت الإصابات بواقع 1781 حالة لتبلغ 19638.

وأكدت وزارة الصحة البرازيلية أنه تم تشخيص الفيروس لدى 12% فقط بين أكثر من 33 ألف مريض اشتكوا من أعراض الإنفوينزا ونقلوا إلى المستشفيات.

وأضافت أن معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، عند مستوى 5.4%.

وكانت السلطات الصحية في البرازيل توقعت أن يتسارع انتشار المرض في أبريل الجاري، مرجحة أن تستغرق هذه المرحلة 3 أشهر حتى تستقر الحالة بحلول يوليو.

وتوقعت أيضا أن يبدأ تفشي الفيروس بالتراجع التدريجي في أغسطس القادم لتبدأ في الانحسار خلال سبتمبر.

وسجل العدد الأكبر من المصابين بالفيروس (59%) في جنوب شرقي البلاد بولايتي ساو باولو وريو دي جانيرو.

وتشهد ولاياتا سيارا وأمازوناس والقطاع الفيدرالي الذي يضم العاصمة برازيليا، تفشيا سريعا للفيروس وتخشى السلطات من احتمال فقدان السيطرة على الوضع الصحي في هذه المناطق.

وأعلنت البرازيل عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بكورونا في 26 فبراير الماضي في مدينة ساو باولو.

المصدر: تاس



