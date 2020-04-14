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البنتاغون: لا نعتبر التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية استفزازية

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البنتاغون: لا نعتبر التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية استفزازية
Reuters Amanda Voisard
رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي
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أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الحنرال مارك ميلي اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تعتبر التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية استفزازية.

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وفي تصريح صحفي، أشار ميلي إلى أن الصواريخ التي جربتها كوريا الشمالية مؤخرا، كانت قصيرة المدى ولا تشكل عمليات إطلاقها استفزازا أو تهديدا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى مضادة للسفن تجاه البحر الشرقي.

المصدر: وكالات

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