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ارتفاع وفيات كورونا 9% في كندا

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ارتفاع وفيات كورونا 9% في كندا
AFP Geoff Robins
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أظهرت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 734 حالة، ما يزيد بنسبة حوالي 9% على الحصيلة السابقة.

وحسب بيانات اليوم الاثنين، فقد سجلت 60 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث كانت حصيلة الوفيات يوم الأحد عند 674 وفاة.

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وارتفع أيضا إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كندا من 23719 شخصا أمس الأحد إلى 24804 أشخاص خلال يوم واحد.

وكان مسؤولو الرعاية الصحية في كندا قد رجحوا يوم الخميس الماضي أن عدد ضحايا الفيروس قد يصل إلى ما بين 11 ألف شخص و22 ألفا.

كما لم يستبعد رئيس الوزراء جاستين ترودو أن تتطلب السيطرة على الوضع وقتا طويلا.

المصدر: رويترز

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