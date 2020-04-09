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ترودو: لن نعود إلى الوضع الطبيعي قبل تطوير لقاح ضد كورونا

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ترودو: لن نعود إلى الوضع الطبيعي قبل تطوير لقاح ضد كورونا
Reuters BLAIR GABLE
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صرح رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأن كندا لن تعود إلى الوضع الطبيعي قبل إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال ترودو اليوم الخميس، إن تطوير اللقاح قد يستغرق وقتا طويلا وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا في البلاد قد يصل إلى ذروته نهاية الربيع الحالي، مؤكدا أن الكنديين سيحصلون على الدعم مهما طال أمد الوضع الراهن.

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وجاءت تصريحات ترودو على خلفية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في كندا إلى 19274، بعد تسجيل 841 إصابة خلال اليوم الأخير.

وتم تسجيل أكبر عدد من المصابين في ولايتي كيبك وأونتاريو (10031 و5276 حالة على التوالي).

وتم كذلك في الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 34 وفاة بسبب الفيروس ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 435.

المصدر: وكالات

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