لوكاشينكو يتعهد بمنع وقوع أي وفاة بكورونا في بلاده

تعهد رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بألا يموت أحد في بلاده بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال لوكاشينكو: "لا داعي حتى للقلق... لن يموت أحد من فيروس كورونا في بلادنا، أعلن هذا بصراحة. هذا اعتقادي الراسخ، انطلاقا من السنوات الماضية ولدينا بالفعل الخبرة لهذا العام".

وأضاف لوكاشينكو، أن بلاده تنطلق في عملها، من الخبرة الدولية في مكافحة الفيروس. وقال إن الأطباء البيلاروس يملكون مجموعة متكاملة من الأدوية لعلاج كورونا.

وأضاف أن الفيروس لم يكن السبب في أي من الوفيات الأخيرة، بل "باقة الأمراض المزمنة" التي تم تشخيصها لدى المرضىى، وأشاد بالمواطنين الذين يراعون ويلتزمون تدابير السلامة.

وقال: "أحسنتم! نحن لا نحظر ولا نمنع أي شيء، لكنهم قالوا إن حياتك بين يديك. لم نفرض أي حجر صحي ورغم ذلك لا نرى أحدا يتسكع في الشوارع. لقد أدرك المواطنون كل شيء، ولا داعي لحشرهم في البيوت".

المصدر: نوفوستي