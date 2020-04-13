الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 155 من جنوده بكورونا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في صفوف قواته إلى 155، فيما يخضع عدة آلاف منهم للحجر الصحي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم الكشف عن إصابة 155 جنديا إسرائيليا بفيروس كورونا، مضيفا أن 30 من الجنود، إما تشافوا، أو تم تسريحهم من الخدمة، مشيرا إلى أن الجنود المصابين بالفيروس في صفوف الجيش يبلغ حاليا 125 مصابا.

وتابع: "إصابات الجنود طفيفة"، وأشار، إلى أن 3124 من عناصر الجيش، يتواجدون قيد الحجر الصحي.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 11235 حالة، وتسجيل 112 حالة وفاة.

المصدر: "الوطن + الأناضول"