4 وفيات جديدة في إسرائيل جراء كورونا ترفع الإجمالي إلى 109

توفي 4 مسنين خلال الليلة الماضية في إسرائيل،، جراء إصابتهم بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 109، حسبما ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية.

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ومن المقرر أن يوارى الثرى اليوم الحاخام الإسرائيلي الأكبر الأسبق إلياهو باكشي دورون (79 عاما)، الذي توفي أمس الأحد، بفيروس كورونا، بعدما نقل إلى مشفى "شعاري تسيدق" منذ نحو 3 أسابيع، قبل أن تتراجع حالته الصحية في الأيام الأخيرة، ويطرأ عليها تدهور خطير في الساعات الأخيرة

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد مصابي الفيروس إلى 11,145.

المصدر: i24NEWS