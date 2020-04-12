الرئاسة التركية: تلقينا طلبا من إسرائيل لتزويدها بمستلزمات طبية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده تلقت طلبا من إسرائيل لتزويدها بمساعدات طبية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد: "تلقينا طلبا من إسرائيل لتزويدها بمستلزمات طبية، أعتقد أن الشحنة ستكون جاهزة في غضون أيام، وسنرسل بالتزامن مع ذلك مساعدات إلى فلسطين أيضا".

وأردف في هذا السياق: "أرمينيا طلبت من تركيا دواء لاستخدامه في معالجة إصابات كورونا، والرئيس أردوغان وافق على إرسال الدواء".

واستطرد: "أرسلنا مساعدات طبية إلى العديد من الدول، بينها أذربيجان وقطر و5 دول في منطقة البلقان، تركيا لديها سجل جيد فيما يخص المساعدات الإنسانية".

وأعرب قالن عن اعتقاده بأن تركيا ستتجاوز الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، في أسرع وقت، بسبب صلابة بنيتها الاقتصادية.

وأكد أن من أولويات بلاده في المرحلة الراهنة، إنتاج المستلزمات الطبية، وتأمين احتياجات المستشفيات والحفاظ على الأمن العام في البلاد، إلى جانب التدابير اللازمة للحفاظ على قوة الاقتصاد.

وتابع قالن: "تركيا أدارت أزمة كورونا بشكل جيد من خلال بنيتها التحتية القوية في قطاعات الزراعة والصحة والأمن، والرئيس أردوغان يؤكد على زيادة الاستثمارات في هذه القطاعات".

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1101.

المصدر: الأناضول