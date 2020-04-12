كورونا في إسرائيل.. ارتفاع الوفيات والإصابات وإغلاق 4 أحياء في القدس وفرض الكمامات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 102، والإصابات إلى 10743.

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وبدأ صباح اليوم الأحد، سريان مفعول التعليمات الملزمة بوضع الكمامات طوال مدة المكوث خارج البيت، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتطال القواعد الجديدة جميع المواطنين باستثناء الأطفال دون سن السادسة وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون ارتداء الكمامات لأسباب صحية، وسائقي السيارات أثناء القيادة، بالإضافة إلى العاملين اللذين يعملان معا بشكل دائم بشرط التزامهما بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأعلن نائب مدير عام وزارة الصحة، إيتامار غروتو، أنه "في غضون عشرة أيام ستتمكن إسرائيل من إجراء 20 ألف اختبار للفيروس يوميا".

وفي محاولة للحد من انتشار الفيروس قرر وزراء الحكومة الإسرائيلية في اجتماع ليلة أمس فرض إغلاق تام على أربعة أحياء في القدس غالبية قاطنيها من الحريديم.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ ظهر اليوم، وينتهي في عيد الفصح (15 أبريل).

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن القرار اتخذ بسبب ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات خاصة في تلك الأحياء.

وأشار الموقع إلى أنه سيسمح لسكان تلك الأحياء بالتنقل داخل الحي نفسه، بدون الخروج إلى حي آخر أو من المدينة.

المصدر:صحف ومواقع فلسطينية