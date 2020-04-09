إسرائيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 86

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 86 حالة، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة منذ صباح الخميس.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل 9968 شخصا، 166 منهم بحالة خطرة، بمن فيهم 121 شخصا يخضعون للتنفس الاصطناعي.

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وأكدت الصحة الإسرائيلية تعافي 1011 مصابا بالفيروس، بمن فيهم 164 شفيوا خلال اليوم الأخير.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن بين المتعافين 3 نساء تفوق أعمارهن الـ90 عاما.

وكانت سلطات إسرائيل قد أعلنت حالة الإغلاق التام في البلاد ومنع المواطنين من مغادرة بيوتهم ووقف وسائل النقل العام والتنقل بين المدن، وذلك تزامنا مع أيام عيد الفصح اليهودي بهدف تجنب ارتفاع عدد المصابين بكورونا.

المصدر: يديعوت أحرونوت