كورونا في إيطاليا.. تعافي 7 مصابين بالفيروس على أيدي الأطباء الروس

أعلن اللواء سيرغي كيكوت، قائد المجموعة الطبية العسكرية الروسية العاملة في إيطاليا، أن أطباء مجموعته أتموا اليوم، علاج سبعة مصابين بفيروس كورونا المستجد، في أحد مستشفيات بيرغامو.

وأضاف كيكوت: "يواصل أطباؤنا العمل في المستشفى الميداني في بيرغامو، ويقومون حاليا بمتابعة علاج 22 مريضا، سبعة منهم في حالة خطرة. واليوم، تمكن أطباؤنا من إكمال علاج سبعة أشخاص، وخرجوا جميعا من المستشفى بعد شفائهم بشكل كامل، فيما تستمر مجموعتنا بالعمل".

وأضاف أنه حتى يوم الاثنين، أسهم المختصون الروس في مكافحة الوباء في 52 منطقة سكنية، وقال: "تمت معالجة 52 مؤسسة طبية وتطهيرها بالكامل، وتمت معالجة أكثر من 400 ألف متر مربع من المساحات في مختلف المباني والمنشآت والأسطح".

ويوم الأحد الموافق 12 أبريل، تم تخريج أربعة مرضى من المستشفى الميداني المذكور.

وتضم الفرق الطبية الروسية العاملة في المنطقة، أطباء تخدير وأطباء أمراض داخلية ومختصين في مجال الأوبئة والعديد من الممرضات، إضافة إلى مترجمين لمساعدة الأطباء العسكريين الروس في العمل مع نظرائهم الإيطاليين.

ومن الجانب الروسي تشارك في العمل ثماني فرق طبية، تستقبل وتعالج المحتاجين في جميع وحدات وأقسام العناية المركزة لعلاج مرضى الحالات المتوسطة والخفيفة.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أرسلت إلى إيطاليا مؤخرا 15 طائرة شحن عسكرية محملة بأجهزة التنفس الاصطناعي، ومواد الفحص والمستلزمات الطبية، في إطار حملة إنسانية أطلقتها روسيا لمساعدة عدد من بلدان العالم المنكوبة بالوباء.

المصدر: تاس