كورونا.. انتهاء حظر التجوال في 31 ولاية تركية

انتهى الليلة الماضية حظر التجوال الذي فرضته وزارة الداخلية التركية، على 31 ولاية لمدة يومين، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

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وذكر بيان صدر عن الوزارة، أن حظر التجوال انتهى اعتبارا من الساعة 24.00 من ليل الاثنين، بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الوزارة في بيان آخر أن "إجراءات قضائية وإدارية اتخذت بحق 24 ألفا و88 شخصا خرقوا حظر التجوال".

وشمل الحظر كلا من أنقرة، اسطنبول، أضنة، أنطاليا، آيدن، باليكسير، بورصة، صامسون، دنيزلي، دياربكر، أرضروم، أسكيشهير، غازي عنتاب، هطاي، إزمير، قهرمان مرعش، قيصري، قوجه إيلي، قونية، ملاطيا، مانيسا، ماردين، مرسين، موغلا، أوردو، صقاريا، شانلي أورفة، تكيرداغ، طرابزون، زنغولداق ووان.

وسجلت تركيا، حتى الأحد، 56 ألفا و956 إصابة بفيروس كورونا، من بينها 1198 وفاة و3 آلاف و446 حالة تعافي، بحسب وزارة الصحة.

وجاء رفع الحظر رغم إعلان وزارة الصحة التركية عن ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البلاد.

المصدر:"الأناضول"