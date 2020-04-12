مع الحب لإيطاليا.. خطوة رمزية من الجيش الروسي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يضم مقطوعات موسيقية شهيرة، تؤديها فرقة الكسندروف التابعة للجيش الروسي.

ويهدف الفيديو الإعراب عن تأييد ودعم روسيا لإيطاليا في محنة حربها مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تم إعداد هذا الفيديو تضامنا مع مواطني إيطاليا الذين يتصدون لانتشار وباء فيروس كورونا"

يحتوي الفيديو على روائع الموسيقى الإيطالية، من تأليف الملحنين جوزيبي فيردي، وجيواتشينو روسيني.

وأضافت الوزارة: "تم أداء هذه الراوئع الموسيقية من قبل أفراد فرقة الكسندروف، على مختلف المسارح والمنصات والساحات خلال الجولات والحفلات الموسيقية التي تؤديها الفرقة".

المصدر: RT