مع الحب لإيطاليا.. خطوة رمزية من الجيش الروسي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يضم مقطوعات موسيقية شهيرة، تؤديها فرقة الكسندروف التابعة للجيش الروسي.
ويهدف الفيديو الإعراب عن تأييد ودعم روسيا لإيطاليا في محنة حربها مع فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تم إعداد هذا الفيديو تضامنا مع مواطني إيطاليا الذين يتصدون لانتشار وباء فيروس كورونا"
Сapolavori della musica italiana eseguiti Dall'Ensemble di A. V. Alexandrov: https://t.co/W35JjWd1XB@rusembitaly#EnsembleDiAlexandrov#Cultura#Musica#RussiaItaliapic.twitter.com/gElqPj7t3R— Минобороны России (@mod_russia) April 12, 2020
يحتوي الفيديو على روائع الموسيقى الإيطالية، من تأليف الملحنين جوزيبي فيردي، وجيواتشينو روسيني.
وأضافت الوزارة: "تم أداء هذه الراوئع الموسيقية من قبل أفراد فرقة الكسندروف، على مختلف المسارح والمنصات والساحات خلال الجولات والحفلات الموسيقية التي تؤديها الفرقة".
المصدر: RT