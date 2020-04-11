هولندا.. اعتقال رجلين أحدهما مسلح في مطار أمستردام

أعلنت الشرطة العسكرية الهولندية اليوم السبت، أنها اعتقلت رجلين أحدهما مسلح، فور نزولهما من قطار وصلا على متنه إلى مطار "سخيبول" بالعاصمة أمستردام.

وأضافت الشرطة أن "قوة من الأمن توجهت إلى المطار لاعتقال الرجلين عقب تلقي بلاغ من رقم خدمات الطوارئ، أفاد بأن شخصا كان يعمّر سلاحا في القطار".

وأشارت الشرطة إلى أن الرجلين يخضعان للتحقيق لمعرفة الدوافع الحقيقية لهما، وما الذي كان يخططان له.

المصدر: "رويترز"