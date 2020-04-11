فرنسا تسجل 635 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أفادت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، بتسجيل 635 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد المتوفين جراء عدوى الفيروس ارتفع إلى 13832، بعد أن كان 13197 حالة، أمس الجمعة.

وارتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 93700 حالة، أي بزيادة قدرها 3110 أشخاص.

ويخضع 6883 شخصا للعلاج في وحدات العناية المركزة، أي بانخفاض قدره 121 حالة عن يوم أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، رجح مسؤولون في قطاع الصحة في البلاد أن يكون تفشي فيروس كورونا في مدينة ميلوز، أدمى بؤرة للفيروس في البلاد قد تجاوز ذروته.

وتعتبر فرنسا من أكثر الدول تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، وتحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات.

المصدر: وكالات