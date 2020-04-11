كورونا يتحدى الأسود في نيويورك

أكد كبير الأطباء البيطريين في حديقة حيوان "برونكس" في نيويورك بالولايات المتحدة، أن نتائج فحوصات على فيروس كورونا التي أجريت للبوة نادية، أثبتت إصابتها بالفيروس.

وقال بول كالي: "الاختبار أثبت إصابة نادية (4 سنوات)، بعد أن أصيبت شقيقتها أزول ونمور آمور وثلاثة أسود إفريقية بسعال جاف".

وأضاف: "لحسن الحظ تظهر نادية والنمور الأخرى وجميع الأسود علامات تحسن يومية. ونتوقع شفاء كاملا لهم جميعا".

In the upcoming episode of Animal Planet's "The Zoo", Dr. Paul Calle explains the process of testing a big cat, which is a bit more complex than the drive-up procedure undertaken by many human subjects. https://t.co/6xZRlAGYQj — USA TODAY (@USATODAY) April 11, 2020

وتابع: "طريقة الاختبار، تشبه تلك التي تجرى للبشر، ولكن بالطبع كانت نادية تحت التخدير العام وحصلنا على مسحات من أنفها فمها وسوائل من رئتيها.. بعد ذلك، تم إرسال جميع هذه العينات إلى المختبرات البيطرية لفحصها، والتي أكدت الإصابة بالفيروس".

وجرى إغلاق الحديقة أمام الجمهور منذ منتصف مارس الماضي، بعد ظهور علامات المرض على النمر الأول.

المصدر: "وكالات"