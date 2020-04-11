جنوب شرق آسيا.. 50 وفاة ومئات الإصابات بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت دول جنوب شرق آسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، عشرات الوفيات ومئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

في إندونيسيا التي لا تزال الأكثر تضررا بالفيروس في المنطقة من حيث عدد الوفيات، أعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو، للصحفيين اليوم السبت، عن تسجيل 21 وفاة و330 إصابة جديدة بالعدوى، وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3842، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 327 حالة وفاة.

وفي ماليزيا التي تتصدر قائمة أكبر بؤر الفيروس في المنطقة، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة منذ أمس بـ184 حالة جديدة، إلى 4530، بالإضافة إلى تسجيل ثلاث وفيات جديدة وصلت بها حصيلة الضحايا إلى 73.

وأشارت وزارة الصحة الماليزية إلى أن 44% من المصابين بكورونا في البلاد قد تماثلوا للشفاء.

وفي الفلبين سجلت وزارة الصحة خلال آخر 24 ساعة 26 وفاة و233 إصابة جديدة بكورونا، وبلغ إجمالي عدد الإصابات 4428، فيما وصل عدد الوفيات إلى 247.

وفي تايلاند، ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا بـ45 حالة جديدة إلى 2518، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 35 حالة بتسجيل وفاتين جديدتين.

المصدر: رويترز