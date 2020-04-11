كورونا حول العالم.. 100 ألف وفاة خلال 100 يوم

تظهر آخر الإحصاءات، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى العالم تجاوزت عتبة الـ100 ألف.

وتظهر آخر بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة الفيروس الذي بدأ تفشيه من الصين أواخر ديسمبر- أوائل يناير الماضي، أن عدد ضحايا الوباء في العالم بلغ حتى صباح اليوم السبت 102782 حالة وفاة.

وأصبحت الولايات المتحدة أمس، أول دولة سجل فيها أكثر من 2000 وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة، وقلصت بذلك حتى بضع عشرات فقط تخلفها عن إيطاليا التي تحتفظ بالصدارة في القائمة السوداء (18777 مقابل 18849 حالة وفاة).

وتعود المرتبة الثالثة في القائمة إلى إسبانيا بـ18849 حالة وفاة، تليها فرنسا (13215 وفاة) وبريطانيا (8974 وفاة).

ومن المتوقع أن تتخطى الولايات المتحدة إيطاليا من حيث عدد الوفيات في غضون الساعات القادمة وستتصدر القائمة السوداء، خاصة وأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الأراضي الأمريكية يتجاوز بأكثر من ثلاثة أضعاف ما سجل في إيطاليا حيث ظهرت مؤشرات إيجابية واضحة في وتيرة تفشي الفيروس.

وفي العالم العربي تتصدر الجزائر قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث الخسائر البشرية بـ256 حالة وفاة.

المصدر: RT