كوريا الجنوبية: أساور إلكترونية لمنتهكي الحجر الصحي

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم السبت، أنها ستفرض حمل الأساور الإلكترونية على منتهكي قواعد العزل الإلزامي لاحتواء تفشي فيروس كورونا بفعالية أكثر.

وقال رئيس الوزراء جيونغ سيه غيون، خلال اجتماع في سيئول: "بعد تفكير عميق، قررت الحكومة أن تلزم من ينتهكون قواعد العزل الذاتي، بما يشمل الخروج دون إشعار وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية، بوضع أساور إلكترونية"، وذلك وسط ارتفاع عدد حالات انتهاك الحجر الصحي الذاتي في الأسابيع الاخيرة، ما يسبب القلق داخليا.

وأجرت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة استطلاع رأي شمل 1000 شخص بالغ في جميع أنحاء البلاد، وأبدى نحو 80% من المشاركين تأييدهم لفكرة استخدام الأساور الإلكترونية للحفاظ على إمكانية تعقب الخاضعين للحجر الصحي الذاتي، بيد أن البعض أشار إلى أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

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وتسمح الأساور بتعقب تحركات الخاضعين للعزل الذاتي عن طريق هواتفهم المحمولة. وتستخدم الحكومة حاليا تطبيقا هاتفيا لمراقبة من يخضعون للعزل الذاتي.

ويبلغ عدد الخاضعين للحجر الصحي الذاتي حوالي 54000 شخص. وحتى الآن انتهك أكثر من 160 منهم قواعد الحجر.

المصدر: يونهاب