30 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والإجمالي 10,480

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى 10,480 اليوم السبت، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة.

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وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 30 حالة حتى منتصف ليلة أمس مقارنة مع اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا 47 حالة في كل من يومي 6 و7 أبريل، و53 حالة في يوم 8 أبريل، و39 حالة في يوم 9 أبريل، و30 حالة في يوم 10 أبريل، ما يمثل تراجعا طفيفا في وتيرة زيادة عدد المصابين بالمرض.

ومن بين الثلاثين حالة الجديدة بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 12 حالة (40%)، وجاءت 18 حالة من انتقال العدوى داخليا (60%).

وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 59.78% (6,265 حالة) مقابل 40.22% (4,215 حالة) للرجال.

وبلغ عدد ضحايا الفيروس حتى الآن 211، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتم رفع الحجر الصحي عن 7,243 شخصا حتى اليوم، بزيادة 126 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام. ويخضع 3,026 شخصا للعلاج تحت الحجر الصحي بتراجع قدره 99 شخصا.

المصدر:"يونهاب"