روسيا والصين تبحثان تعاون الخمسة الدائمين في مواجهة كورونا

بحث سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارحية الروسي مع نظيره الصيني ما تشاوشو، التعاون على مستوى مجلس الأمن الدولي في مواجهة جائحة كورونا.

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وورد في بيان عن الخارجية الروسية اليوم، أن فرشينين وتشاوشو، بحثا خلال اتصال هاتفي "القضايا المتعلقة بالتعاون الجماعي على صعيد مكافحة جائحة فيروس كورونا، في إطار العمل المنسق للأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وأضاف البيان أن المحادثات تناولت جهود الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، في مواجهة هذا التحدي الدولي.

المصدر: تاس