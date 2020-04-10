كورونا يقف في وجه اللاجئين إلى إيطاليا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية، أن العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا عام 2019، عبر البحر بلغ 11471 من خلال 445 عملية رسو، ليسجل انخفاضا بنسبة 50.92 مقارنة بالعام 2018.

وذكر تقرير للشرطة، أن "ميل أعداد المهاجرين الوافدين إلى بلادنا نحو الانخفاض، هو نتيجة مباشرة لتعزيز التعاون بين السلطات الإيطالية والليبية، تحت رعاية المفوضية الأوروبية في إطار النشاط الرامي إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية".

وتابع، أنه "علاوة على ذلك، انخفضت تدفقات الهجرة عن طريق البحر مقارنة بعام 2018 بنسبة 68.24 بالمئة من ناحية الوافدين من ليبيا، و35.21 بالمئة من تونس، ومن اليونان بنسبة 33.94 بالمئة، وكذلك بنسبة 11.66 بالمئة من الجزائر و21.53 بالمئة من تركيا".

وذكر التقرير أيضا، أنه "من ناحية أخرى، استمرت خلال عام 2019 إجراءات إنفاذ القانون ضد المنظمات الإجرامية التي تدير الاتجار بالمهاجرين عن طريق البحر".

وأشار إلى اعتقال 100 شخص، بمن فيهم مهربون ومنظمو رحلات الهجرة وغيرهم، وضبط 253 زورقا، بينما أدت الإجراءات التي اعتمدتها مكاتب الهجرة في مقرات الشرطة إلى ترحيل ما مجموعه 19730 من الأجانب ومواطني الاتحاد الأوروبي من الأراضي الإيطالية.

المصدر: "آكي الإيطالية"