كاهن إيطالي: الادعاء بأن توقف تدفق المهاجرين راجع لخوفهم من كورونا "مثير للسخرية"

اعتبر الكاهن الإيطالي أليكس تزانوتيلي الادعاء بأن الخوف من فيروس كورونا يعيق وصول المهاجرين إلى إيطاليا في الأيام الأخيرة، "أمرا مثيرا للسخرية".

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وأضاف في تصريحات للصحفيين أن المهاجرين "لا يخشون عبور الصحراء، والتعرض للتعذيب أو الموت أيضا"، ولهذا فإن الفيروس لا يعتبر عقبة بالنسبة لهم وأن "هناك أسبابا أخرى تكمن وراء توقف تدفق الهجرة الأسبوع الماضي".

وتابع: "توجد حالة فوضى داخلية كبيرة للغاية في ليبيا، ومن المحتمل أنها تسهم في كبح عمليات انطلاق القوارب"، لافتا إلى أنه "ليس ببعيد عنا، على حدود اليونان، هناك مأساة يلفها صمت غير مقبول".

وأضاف: "أناشد وأرجو أن يسلط الضوء على ما يحدث في تلك المنطقة. لا يمكننا قبول المعاملة اللاإنسانية التي يواجهها اللاجؤون المحتشدون على حدود اليونان في ظل اللامبالاة من جانب أوروبا".

المصدر: وكالة آكي الإيطالية