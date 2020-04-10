3 شركات إيرانية تستعد لإنتاج عقار "فافيبيرافير" لمعالجة مرضى كورونا

أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز، أن 3 شركات وطنية أبدت استعدادها لإنتاج عقار "فافيبيرافير" لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

وقال شانه ساز: "تم استخدام العقار لعلاج بعض الأمراض المعدية خلال السنوات الثماني الماضية، وهناك دراسات تظهر أنه فعال في معالجة كورونا، وتعمل البلدان في جميع أنحاء العالم بجد لتحقيق نتائج نهائية".

وأضاف: "في إيران دخل "فافيبيرافير" مرحلة الدراسات السريرية لعلاج كورونا من أجل ضمان سلامة وفعالية العقار".

وتابع: "تمتلك إيران إمكانية إنتاج المادة الأولية للعقار، ووفقا للخطط الموضوعة، سيتم إنتاجها في وقت قصير".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن إعلان الشركات استعدادها لإنتاج الشكل النهائي للعقار، لا يمثل البدء فورا بالعملية، ولكن من أجل اتخاذ قرار بهذا الشأن، فإن منظمة الغذاء والدواء بوزارة الصحة لن توافق عليه إلا بعد تأييده من قبل لجنة ذات كفاءة علمية.

و"فافيبيرافير"، الذي يعرف أيضا بعقار "أفيغان"، جرى تطويره من قبل شركة تابعة لشركة "فوجيفيلم هولدنغز" اليابانية ويستخدم لمعالجة مرضى الإنفلونزا.

المصدر: "فارس نيوز"