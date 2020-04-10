سويسرا.. 49 وفاة جديدة بكورونا والإصابات تتجاوز الـ24 ألفا

أعلنت سويسرا اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 800، بينما وصل عدد المصابين إلى 24 ألف إصابة.

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وقالت وزارة الصحة العامة، إن حصيلة الوفيات في سويسرا جراء الفيروس التاجي بلغت 805 بعدما سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 49 وفاة جديدة.

وأضافت أن عدد الاختبارات الإيجابية ارتفع أيضا إلى 24308 حالة، بتسجيل 734 إصابة جديدة.

وقررت الحكومة السويسرية الأربعاء الماضي، تمديد قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد لمدة أسبوع آخر حتى 26 أبريل.

المصدر: رويترز