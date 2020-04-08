سويسرا تمدد إجراءات مكافحة كورونا حتى 26 أبريل

قررت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء، تمديد قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد لمدة أسبوع آخر حتى 26 أبريل.

وقالت في بيان إن التخفيف التدريجي للتدابير التي تشمل حاليا ضوابط على الحدود وإغلاق المدارس وحظر التجمعات سيبدأ هذا الشهر.

وذكرت الحكومة أنه ومن أجل الإنهاء التدريجي للإجراءات بصورة ناجحة يجب الوفاء ببعض المتطلبات.

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وأضافت أن المعايير التي تدرسها لتخفيف القيود تتضمن عدد الإصابات الجديدة ومعدل دخول المستشفيات ومعدل الوفيات.

وأعلنت سلطات الصحة، اليوم، تسجيل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

وقالت وزارة الصحة العامة إن عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 705 أشخاص، بارتفاع من 641 أمس الثلاثاء، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 22789 من 22242 أمس.

وفي سياق متصل، دعت منظمة الصحة العالمية إلى عدم رفع الإجراءات التقييدية الرامية إلى مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان، لأن ذلك قد يفضي إلى مضاعفات.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و444 ألفا، توفي منهم أكثر من 83 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف.

المصدر: وكالات