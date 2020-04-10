"بلومبرغ": تركيا تساعد إسرائيل لأسباب إنسانية

كشفت قناة "بلومبرغ" الأمريكية أن الحكومة التركية وافقت على تزويد إسرائيل بمعدات طبية لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.



ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن الحكومة التركية وافقت على بيع معدات طبية بما في ذلك أقنعة للوجه، وقفازات معقمة، "لأسباب إنسانية"، ومن المتوقع أن تسمح إسرائيل لشحنة مماثلة من المساعدات التركية بالوصول إلى السلطة الفلسطينية دون أي معوقات، وفقا لمسؤول تركي رفيع المستوى.

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وقال المسؤول المطلع على الشحنة وطلب عدم نشر اسمه، إنه من المتوقع أن تهبط ثلاث طائرات من إسرائيل في قاعدة "إنجرليك" الجوية في تركيا لنقل الشحنة يوم الخميس المقبل.

ولفت المسؤول إلى أن تركيا ستتبرع بمساعدة طبية للفلسطينيين في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتدهورت العلاقات بشكل حاد بين البلدين في عام 2010 عندما داهمت قوات كوماندوز إسرائيلية أسطولا تركيا للإغاثة الإنسانية متجها إلى قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين.

المصدر: www.bloomberg.com