الأمم المتحدة تدعو إلى دعم النساء الأكثر عرضة للفقر بسبب كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجعل المرأة في قلب جهود إعادة البناء الاقتصادي في ظل تداعيات فيروس كورونا، محذرا من أن خطر الفقر يهدد عددا كبيرا من النساء.

وقال غوتيرش في بيان، مساء الخميس، "تعمل نحو 60 بالمئة من النساء في جميع أنحاء العالم في الاقتصاد غير الرسمي، ويكسبن دخلا أقل ويوفرن أقل، وهن أكثر عرضة للوقوع في الفقر. أحض الحكومات على وضع النساء والفتيات في صميم جهودهم للتعافي من آثار كوفيد-19".

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وعلى الرغم من أن معدلات الوفيات جراء الفيروس لدى الرجال أكثر منها لدى النساء، اعتبر غوتيريش في بيان أن للجائحة "نتائج اجتماعية واقتصادية وخيمة على النساء والفتيات".

وأشارت الأمم المتحدة في تقرير مرفق بالبيان، الى أن ملايين النساء قد فقدن أعمالهن ووظائفهن بسبب انتشار الفيروس.

ولفت غوتيريش الى أن "الفتيات اللواتي هن خارج المدارس الآن قد لا يعدن أبدا"، قائلا إن "استعادة التقدم الذي خسرناه قد يستغرق سنوات".

في سياق متصل، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الجمعة أن جائحة كوفيد-19 دفعت الاقتصاد العالمي إلى ركود سيتطلب تمويلا هائلا لمساعدة الدول النامية.

وقالت في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "من الواضح أننا دخلنا في ركود"، سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في العام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

المصدر: وكالات