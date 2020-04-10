العاهل السعودي يستعرض مع بوتين وترامب أهمية التعاون للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة

استعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي مع الرئيسين الأمريكي والروسي، أهمية التعاون بين الدول المنتجة للنفط، بعد اجتماع مجموعة "أوبك+" يوم أمس الخميس.

وشدد الزعماء حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر اليوم الجمعة على أهمية التعاون بين الدول المنتجة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة ودعم النمو في الاقتصاد العالمي.

#عاجل

اتصال هاتفي مشترك بين #خادم_الحرمين_الشريفين والرئيس الأمريكي والرئيس الروسي استعرض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة.https://t.co/bOZJNQtzQz#واسpic.twitter.com/D5zFkuXpj3 — واس الأخبار الملكية (@spagov) 10 de abril de 2020

واتفقت أوبك وحلفاؤها يوم الخميس على خفض إنتاج النفط بأكثر من الخمس، وقالوا إنهم يتوقعون انضمام الولايات المتحدة ومنتجين آخرين إلى جهودهم الرامية لرفع الأسعار.