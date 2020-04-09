الولايات المتحدة.. إصابات كورونا 427460 ووفياته 14696

أفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 427460 بزيادة 32449 حالة عن بياناتها السابقة.

وقالت المراكز الأمريكية إن عدد الوفيات ارتفع 1924 ليصل إلى 14696.

وجرى تسجيل حالات الإصابة الجديدة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثامن من أبريل، مقارنة بالإحصاء السابق الصادر قبل يوم.

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ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

وتتصدر الولايات المتحدة بفارق كبير قائمة أكبر بؤر الفيروس في العالم، وسجلت هناك حتى الآن 432579 إصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا بـ152446 و139422 إصابة على التوالي.

وتهيمن الدول نفسها على قائمة الدول الأكثر تضررا بالجائحة لناحية عدد الوفيات، حيث تحتل إيطاليا الصدارة (17669 وفاة) تليها إسبانيا (15238 وفاة) والولايات المتحدة (14829 وفاة).

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في العالم خلال 7 أيام فقط بواقع 50% ليبلغ 1.5 مليون شخص.

وتظهر بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة الفيروس أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء في العالم بلغ حتى الآن 1503900 شخص.

كما تقترب حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس من عتبة الـ90 ألف حالة حيث وصلت حتى الآن إلى 89931 حالة.

المصدر: وكالات