كيف غيّر كورونا الحياة كما نعرفها حول العالم خلال 100 يوم فقط منذ الإبلاغ عن أول إصابة!

مرَّ 100 يوم على إبلاغ منظمة الصحة العالمية لأول مرة عن تفشي فيروس كورونا - 100 يوم غيّرت طريقة حياتنا بشكل كلّي وغير متوقع.

في 31 ديسمبر، أعلن موقع حكومي صيني على الإنترنت عن اكتشاف "التهاب رئوي لمسبب غير معروف" في مدينة ووهان الصناعية المترامية الأطراف.

وفي ذلك الوقت لم يكن هناك سوى عدد قليل من الناس، الذين يعيشون بالقرب من سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة، قد أصيبوا بالعدوى فعلا.

والآن، يتواجد نحو نصف سكان العالم في منازلهم ضمن خطط العزلة الاجتماعية، والاقتصاد العالمي في حالة انهيار بينما يبلغ عدد القتلى المرتفع أكثر من 80000.

ومن بين أكثر من 1.4 مليون مصاب، أصاب كورونا أسماء مشهورة من عالم الرياضة والأفلام والموسيقى وكذلك السياسيين، Delete

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وفيما يلي بعض اللحظات الرئيسية من الـ 100 يوم الماضية، وفقا لموقع "ذي صن":

- 31 ديسمبر 2019

حذرت الصين منظمة الصحة العالمية من انتشار عدد من حالات الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان. وفي غضون ساعات، تحركت السلطات لإغلاق سوق المواد الغذائية، الذي يعتقد أنه كان في وسط تفشي المرض.

- 11 يناير 2020

أبلغت وسائل الإعلام الحكومية الصينية عن أول حالة وفاة معروفة بمرض سببه الفيروس. وكان الرجل المتوفى البالغ من العمر 61 عاما، من العملاء المنتظمين في السوق، الذي تبين أنه مصاب بمرض الكبد المزمن.

- 20 يناير 2020

تم الإبلاغ عن الحالات الأولى المؤكدة خارج الصين، في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند. وسُجلت أول حالة مؤكدة في الولايات المتحدة في اليوم التالي في ولاية واشنطن.

- 22 يناير 2020

دخلت ووهان في إجراء منع السفر مع حظر جميع الرحلات والقطارات، وإغلاق خطوط الحافلات. ولكن ليس قبل أن يسافر الملايين من الناس إلى المدينة المنكوبة بالفيروس، ويخرجوا منها.

- 30 يناير 2020

بعد انتشار الآلاف من الحالات الجديدة المثيرة للقلق في الصين، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا عن "حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي". ويدعو رئيسها إلى تحرك عالمي لمكافحة تفشٍ "غير مسبوق".

- 2 فبراير 2020

تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة خارج الصين، بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 44 عاما في الفلبين نتيجة إصابته بفيروس كورونا. وعند هذه النقطة، مات أكثر من 360 شخصا منذ بداية تفشي المرض.

- 7 فبراير 2020

وفاة الطبيب الصيني، لي وينلينغ، الذي حاول تحذير العالم من فيروس كورونا، بعد انتقال العدوى له من مرضى عالجهم من الفيروس الفتاك.

- 11 فبراير 2020

تقترح منظمة الصحة العالمية اسما رسميا للمرض الذي يسببه الفيروس القاتل، وهو COVID 19.

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- 14 فبراير 2020

أعلنت فرنسا عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في أوروبا، بعد وفاة سائح صيني عمره 80 عاما في باريس. وكانت هذه رابع حالة وفاة بسبب الفيروس خارج البر الرئيسي للصين.

- 22 فبراير 2020

تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة في إيطاليا، ما أدى إلى إجراءات إغلاق في شمال البلاد. وفي منطقة لومباردي، يغلق المسؤولون 10 بلدات بعد ظهور مجموعة من الحالات جنوب شرق ميلانو.

- 28 فبراير 2020

أصبح أحد ركاب سفينة Diamond Princess السياحية في اليابان، أول بريطاني يموت بسبب الفيروس. وتوفيت الضحية بعمر الـ80 عاما تقريبا، أثناء غلق السفينة بالقرب من يوكوهاما، اليابان.

- 5 مارس 2020

امرأة في السبعينات من عمرها تخسر معركتها من أجل الحياة في مستشفى "ريدينغ الملكي" في بيركشاير، لتصبح أول شخص في المملكة المتحدة يموت بسبب فيروس كورونا.

- 11 مارس 2020

وأخيرا، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي المرض القاتل على أنه وباء. وحتى هذه اللحظة، كان هناك أكثر من 121 ألف حالة من حالات الإصابة بالفيروس في 114 دولة حول العالم، وتوفي أكثر من 4300 مريض.

- 13 مارس 2020

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، ويمنح الأطباء المزيد من المرونة للاستجابة للفيروس.

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- 23 مارس 2020

يضع رئيس الوزراء البريطاني البلاد بأكملها في حالة حظر، قائلا إن الناس لا يمكنهم الآن مغادرة منازلهم إلا لأسباب محدودة، مثل شراء الطعام أو الدواء. ويُطلب من البريطانيين المسافرين إلى الخارج العودة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن.

- 2 أبريل 2020

أدى الوباء إلى إصابة أكثر من مليون شخص في 171 دولة عبر القارات الست، ما أسفر عن مقتل 51000 فرد على الأقل. وفي الوقت نفسه، خففت السلطات الصينية من إجراءات الإغلاق في ووهان.

- 5 أبريل 2020

تقوم ملكة بريطانيا ببث تلفزيوني تاريخي للأمة. وتقول إليزابيث الثانية إن المملكة المتحدة "ستنجح" في معركتها ضد Covid-19. كما شكرت العاملين الرئيسيين قائلة إن كل ساعة عمل تقربنا من العودة إلى الأوقات الطبيعية.

- 7 أبريل 2020

بعد 76 يوما، تم وقف الإغلاق أخيرا في ووهان. وتظهر الصور مئات السيارات التي تصل إلى بوابات رسوم الطرق السريعة، ويتجمع المسافرون خارج محاور النقل في المدينة.

المصدر: ذي صن