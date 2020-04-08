طبيب أوكراني معروف يسلط الضوء على آثار خطيرة للعزلة الذاتية الطويلة

تحدث الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية الأوكراني المعروف، يفغيني كوماروفسكي، إلى المشاهدين عن آثار سلبية يمكن أن تسفر عنها العزلة الذاتية الطويلة.

ودعا الطبيب كل من فرضت عليه العزلة الذاتية أو الحجر الصحي لمدة طويلة إلى المزيد من التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها داخل المنزل. وحذر الطبيب من تطور السمنة في حال التقليص السريع للضغط البدني على جسم الإنسان المعزول في منزله.

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ونصح الطبيب قائلا:" تحركوا ونظفوا منزلكم وارقصوا وغنوا ومارسوا الجنس كل يوم مرة واحدة وحتى مرتين إذا أمكن".

وعلاوة على ذلك نصح الطبيب المشاهدين بعدم الإفراط في الأكل والمسكرات، كما نصح بالاستفادة من وقت الفراغ للتواصل مع ذويهم.

وسبق للطبيب أن دعا المشاهدين إلى تعقيم الملابس والأحذية بعد زيارة المتجر كيلا ينقلوا الفيروس إلى منازلهم.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا