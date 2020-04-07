وزير بريطاني يعزل نفسه إثر ظهور أعراض كورونا على فرد من عائلته

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل غوف، إنه يخضع حاليا للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد على أحد أفراد عائلته.

وكتب غوف تغريدة على "تويتر" قال فيها: "شكرا جزيلا على رسائلكم الطيبة. طبقا للإرشادات، فإنني أخضع نفسي للعزل الذاتي في المنزل، بعد أن بدأت أعراض خفيفة لفيروس كورونا تظهر على أحد أفراد عائلتي يوم الأحد".

ولا يزال غوف، أحد أكبر الأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، مستمرا في أداء مهام عمله، ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نقل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى وتم مده بالأكسجين إثر تفاقم أعراض إصابته بالفيروس.

في المقابل، عاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إلى العمل بعد شفائه من الإصابة بالفيروس، واضطر وزراء آخرون إلى إخضاع أنفسهم للعزل الذاتي في الأسابيع الأخيرة.

المصدر: "رويترز"