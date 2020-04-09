100 إصابة بكورونا داخل دار للمسنين في هنغاريا

أعلنت السلطات الصحية الهنغارية اليوم الخميس عن تسجيل أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دار لرعاية المسنين في العاصمة بودابست.

وصرحت كبيرة المسؤولين الصحيين في البلاد سيسيليا مولر، بأن الفحوصات لا تزال جارية في المؤسسة التي تديرها بلدية بودابست، مؤكدة أنها ستزور شخصيا دار رعاية المسنين للتأكد من الجهود المكثفة الرامية لردع تفشي الفيروس فيها.

كما أكدت مولر تشخيص عدة إصابات بكورونا بين نزلاء مؤسسة أخرى لرعاية المسنين في العاصمة، لكن عدد هذه الحالات لا يتجاوز الـ10.

وسجلت هنغاريا حتى الآن 980 إصابة و66 وفاة ناجمة عن الفيروس، وأعلن رئيس الوزراء فيكتور أوربان على صفحته في "فيسبوك" اليوم عن تمديد حالة الإغلاق العام في البلاد حتى إشعار آخر.

المصدر: رويترز