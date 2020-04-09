 
مباشر

100 إصابة بكورونا داخل دار للمسنين في هنغاريا

أخبار العالم

100 إصابة بكورونا داخل دار للمسنين في هنغاريا
Reuters Bernadett Szabo
مواطنة مسنة قيد الحجر الصحي المنزلي - بودابست
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nmn9

أعلنت السلطات الصحية الهنغارية اليوم الخميس عن تسجيل أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دار لرعاية المسنين في العاصمة بودابست.

وصرحت كبيرة المسؤولين الصحيين في البلاد سيسيليا مولر، بأن الفحوصات لا تزال جارية في المؤسسة التي تديرها بلدية بودابست، مؤكدة أنها ستزور شخصيا دار رعاية المسنين للتأكد من الجهود المكثفة الرامية لردع تفشي الفيروس فيها.

كما أكدت مولر تشخيص عدة إصابات بكورونا بين نزلاء مؤسسة أخرى لرعاية المسنين في العاصمة، لكن عدد هذه الحالات لا يتجاوز الـ10.

وسجلت هنغاريا حتى الآن 980 إصابة و66 وفاة ناجمة عن الفيروس، وأعلن رئيس الوزراء فيكتور أوربان على صفحته في "فيسبوك" اليوم عن تمديد حالة الإغلاق العام في البلاد حتى إشعار آخر.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا