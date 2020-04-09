الفلبين.. حصيلة ضحايا كورونا تتجاوز الـ200 وعدد الإصابات فوق الـ4000

سجلت السلطات الفلبينية خلال الساعات الـ24 الماضية، 21 وفاة و206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد وصلت بهذه الوفيات الجديدة إلى 203 أشخاص، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة 4076 حالة.

وشفي 28 مريضا بالكامل من الفيروس منذ أمس، وارتفع عدد المتعافين بذلك إلى 124 شخصا.

وتحتل الفلبين المرتبة الثانية في قائمة دول منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات (بعد إندونيسيا) ومن حيث عدد الإصابات (بعد ماليزيا).

المصدر: رويترز