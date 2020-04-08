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السعودية تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا يحصد أرواح 705 أشخاص في سويسرا حتى الآن

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كورونا يحصد أرواح 705 أشخاص في سويسرا حتى الآن
Reuters DBA/
سيارة إسعاف في سويسرا
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أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

وقالت وزارة الصحة العامة إن عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 705 أشخاص، بارتفاع من 641 أمس الثلاثاء، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 22789 من 22242 أمس.

وفي سياق متصل، دعت منظمة الصحة العالمية إلى عدم رفع الإجراءات التقييدية  الرامية إلى مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان، لأن ذلك قد يفضي إلى مضاعفات.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و444 ألفا، توفي منهم أكثر من 83 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف.

المصدر: وكالات

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