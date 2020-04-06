أردوغان يعلن تحويل مطارات كبرى في البلاد إلى مستشفيات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، تحويل مطار أتاتورك الدولي وجزء من مطار "سنجاق تبه" في اسطنبول إلى مستشفيين يشملان نحو 1000 غرفة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فقد أشار أردوغان إلى أن المطارات ستدخل الخدمة خلال 45 يوما.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي أن الولايات التركية بدأت بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا عن طريق الطلب الإلكتروني، مشددا على أنه يمنع بيعها بالمال.

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وأشار أردوغان إلى عزم أنقرة تخفيض حركة التنقل إلى أدنى مستوى عبر إبقاء كافة المواطنين في المنازل باستثناء العاملين والموظفين.

واعتبر أردوغان أن تركيا في وضع جيد جدا فيما يخص تأمين المستلزمات سواء الصحية أو مواد الغذاء والنظافة ومختلف الحاجيات الضرورية وأن المؤسسات الصحية لا تواجه أي مشاكل في التشخيص أو العلاج في المستشفيات.

وقال: "نمتلك الروح المعنوية والتصميم وليس الإمكانات فحسب" للتغلب على هذا الوباء"، مبينا أن بلاده وبتخطيها حاجز الـ 20 ألف اختبار يوميا، تكون قد تجاوزت عتبة مهمة في مكافحة وباء كورونا.

وأشار أردوغان إلى أن الحكومة أوصلت المساعدات إلى مليونين و300 ألف أسرة إضافية متضررة من كورونا، وأن حجم التبرعات في حسابات "حملة التضامن الوطني" بلغ مليارا و500 مليون ليرة تركية.

جدير بالذكر أن تركيا أعلنت حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.

المصدر: وكالات