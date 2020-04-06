اليونان تسجل أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ 12 مارس

سجلت اليونان اليوم الاثنين أقل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 12 مارس، ما يشير إلى هبوط منحنى الإصابات، لكن السلطات حذرت من التراخي.

وأوردت اليونان تقارير عن 20 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم، مما يزيد العدد الإجمالي للمرضى إلى 1755، وهذا هو أقل عدد من الحالات الجديدة منذ أكثر من 3 أسابيع.

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ووفقا لبيانات استعرضتها وكالة "رويترز"، فقد توفي 79 شخصا بالمرض.

وصرح البروفسور سوتيريس تسيودراس، كبير المستشارين العلميين للحكومة بشأن الفيروس: "أعتقد أنه بات من الواضح لنا أنه كان هناك تباطؤ في الأيام القليلة الماضية ونتوقع أن نشهد انخفاضا مما يعني أن الإجراءات تؤتي ثمارها".

وتفرض اليونان إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد وحظرت استقبال المسافرين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وضربت هذه الإجراءات اقتصادها الذي يعتمد على السياحة للانتعاش بعد أزمة ديون دامت 10 سنوات.

المصدر: رويترز