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الصين.. وتيرة الإصابات الجديدة بكورونا ترتفع من جديد

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الصين.. وتيرة الإصابات الجديدة بكورونا ترتفع من جديد
Reuters
الصين
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أعلنت الصين تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأحد، ارتفاعا من 30 حالة يوم السبت، كما ارتفع عدد حالات الإصابة التي لم تظهر عليها أعراض المرض.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، بنهاية يوم الأحد، مقابل 47 حالة يوم السبت.

وأصبح أكثر ما يقلق الصين في الأسابيع الأخيرة هو ما يسمى بالحالات الواردة من الخارج، والمرضى المصابون بالفيروس ويمكنهم نقله لآخرين، لكن لا تظهر عليهم أي أعراض للمرض.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة حالة واحدة فقط منقولة محليا في إقليم قوانغدونغ الجنوبي، تراجعا من 5 حالات قبل يوم في الإقليم نفسه.

وكانت باقي الحالات 38 لأشخاص عادوا للصين من الخارج، بالمقارنة مع 25 يوم السبت.

وقالت السلطات المحلية في قوانغدونغ إن الحالة الجديدة المنقولة محليا كانت لشخص سافر من إقليم هوبي.

وسجلت حتى الآن ببر الصين الرئيسي 81708 حالات إصابة بكورونا و3331 حالة وفاة.

وتراجعت حالات الإصابة اليومية بشكل كبير عن ذروة الوباء في فبراير، عندما كانت يتم الإعلان عن مئات الحالات الجديدة يوميا، لكن ما زالت تظهر حالات إصابة جديدة يوميا، ولكنها قليلة للغاية.

وأغلقت البلاد حدودها أمام كل الأجانب تقريبا مع انتشار الفيروس عالميا، على الرغم من أن معظم الحالات الواردة من الخارج لصينيين عائدين من الخارج.

ودفعت الحكومة المركزية أيضا السلطات المحلية لتحديد وعزل المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة.

المصدر: رويترز

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