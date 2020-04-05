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ترامب يعلن ولايتي داكوتا الجنوبية وديلاوير منطقتي كوارث بسبب كورونا

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ترامب يعلن ولايتي داكوتا الجنوبية وديلاوير منطقتي كوارث بسبب كورونا
Reuters Joshua Roberts
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولايتين أمريكيتين جديدتين، هما داكوتا الجنوبية وديلاوير، منطقتي كوارث على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

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وجاء في بيانين منفصلين، صدرا عن المكتب الإعلامي للبيت الأبيض، اليوم الأحد، أن ترامب أعلن عن وجود "كارثة كبرى" في كل من الولايتين المذكورتين.

ووجه الرئيس الأمريكي برنامج المساعدة الفدرالي بدعم الجهود التي تبذلها الدولة المركزية والسلطات المحلية لمواجهة جائحة "كوفيد-19" المستمرة في الولايات المتحدة منذ 20 يناير الماضي.

وأضاف البيانان أن التمويل الفدرالي، بما فيه التمويل المباشر من برنامج المساعدة الفدرالي، في متناول الدولة وأجهزة الحكم المحلية وكذلك بعض المنظمات غير الربحية، من أجل اتخاذها "إجراءات وقائية طارئة" في جميع المناطق المتضررة من العدوى.

المصدر: RT

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