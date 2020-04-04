صراع خفي في إسرائيل بين الجيش والصحة بسبب فيروس كورونا

أكدت "قناة 12" العبرية وجود صراع خفي يدور وراء الكواليس في إسرائيل بين وزارتي الأمن والصحة، بخصوص من يشرف ويقود المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.

وخلال مقابلة مع القناة "12" يوم السبت، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت أن العودة إلى الروتين بسرعة، تستوجب نقل مسؤولية مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل إلى وزارته.

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وعلل بينيت وجهة نظره بأن "الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن يعرفون المهمة"، مضيفا أنهم في حرب بيولوجية خطيرة ضد الطبيعة.

وأضاف بينيت قائلا إنه "لا يوجد انتقادات لنا على وزارة الصحة، نريد لنظام فحوصات كورونا أن ينجح، لذا كان يجب نقل المسؤولية عليه إلى الجيش الإسرائيلي قبل شهر".

وتابع: "أرغب في توظيف كيانات خاصة وشركات تكنولوجية كبيرة.. كلنا نحاول المساعدة، وإذا أردنا أن نكون قادرين على التعامل، وعلى فتح الاقتصاد الإسرائيلي، يجب أن ننقل كل المسؤولية إلى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية".

وحول وظيفة ودور وزارة الصحة الإسرائيلية، شدد بينيت على أنه يجب تحديد دور وزارة الصحة برسم السياسة العامة، مبينا أنها ليست هيئة تنفيذية.

المصدر: وكالات