بريطانيا تتسلم 300 جهاز تنفس صناعي من الصين

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم السبت، إن بلاده تسلمت 300 جهاز تنفس صناعي من الصين.

وأضاف جوف في مؤتمر صحفي أن المزيد من هذه الأجهزة سيتم البدء في انتاجه قريبا.

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وتابع قائلا: "نشتري أجهزة التنفس الصناعي الخاصة بالجائحة من شركاء في الخارج من بينهم ألمانيا وسويسرا، واليوم وصل 300 جهاز من الصين، وأود أن أشكر الحكومة الصينية".

وشهدت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا ارتفاعا حادا بمقدار نحو 20% خلال آخر 24 ساعة، وتجاوز المجموع العام للوفيات أربعة آلاف شخص.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت منذ أمس بـ708 حالة جديدة، من 3605 حتى 4313.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في بريطانيا خلال آخر 24 ساعة من 38168 حتى 41903 حالة.

المصدر: رويترز