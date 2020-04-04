عمدة طهران: عقوبات ترامب عطلت جهودنا لمكافحة كورونا

قال عمدة طهران، بيروز حناتشي، إن العقوبات الأمريكية على إيران عطلت الجهود في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

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وفي مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، لفت عمدة طهران إلى أن "أرواح الكثير من الإيرانيين تزهق يوميا بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية".

وأضاف أن "الوقت ليس مناسبا لاتخاذ السياسات الإنتقامية"، معتبرا أن "العقوبات الإقتصادية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران شلت جهودنا في مواجهة فيروس كورونا".

يأتي ذلك، بينما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن البلاد ستواصل تطبيق خطة التباعد الاجتماعي عبر تحويلها إلى خطة "التباعد الذكي".

وأضاف خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أن "وزارة الصحة ستعلن اليوم عن تفاصيل خطة التباعد الذكي .. أولويتنا صحة وسلامة المجتمع، كما أن مصير الأعمال الصغيرة والطبقة الفقيرة ومستقبل أبنائنا أمر مهم بالنسبة لنا".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تسجيل 2560 إصابة جديدة و158 وفاة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 55743 وعدد الوفيات إلى 3452.

المصدر: RT