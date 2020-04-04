رغم التحذيرات من كورونا.. طهران تشهد ازدحاما بالسيارات والمواطنين

شهدت العاصمة الإيرانية طهران اليوم السبت، ازديادا في حركة السيارات والمواطنين مقارنة بالأيام الماضية، على الرغم من تحذيرات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

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يأتي ذلك، مع انتهاء عطلة عيد النوروز، وعودة العمل في قسم من الدوائر الرسمية والشركات ووحدات الإنتاج.

وفي هذا السياق، قال نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي، إن "الازدحام المروري في العاصمة طهران اليوم، أمر مقلق"، لافتا إلى أن "المواطنين الذين تنقلوا اليوم يمكن أن ينقلوا فيروس كورونا إلى منازلهم أو أماكن عملهم".

وأضاف حريرجي أن "ازدحام الناس يدفع للقلق، أكان في طهران أو في المدن التي شهدت انتشار الفيروس ولم تشهد بعد منحى تنازليا في الإصابات".

وقال حريرجي، إن "وزارة الصحة تهدف إلى مواصلة خطة التباعد الاجتماعي، لكن ينبغي أن نرى مدى قدرة تحمل اقتصاد البلاد لذلك، وأضاف: "نحن نحارب فيروس كورونا والعقوبات في الوقت عينه".

وتعتبر إيران واحدة من الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، وتفيد آخر البيانات الرسمية، بوفاة 3294 شخصا وتسجيل 53183 إصابة.

المصدر:RT