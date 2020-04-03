وزير الصحة الإيراني يحذر روحاني من تبعات قرار اقتصادي

أرسل وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، رسالة إلى الرئيس، حسن روحاني، حذره فيها من تبعات قرار وزارة الصناعة والمعادن والتجارة القاضي بإعادة كافة الأعمال والمراكز التجارية إلى طبيعتها.

وقال وزير الصحة في رسالته تعليقا على توجيه وكيل وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، بإعادة كافة الأعمال والمراكز التجارية إلى طبيعتها، إن هذه الخطوة تتعارض مع قرارات لجنة مكافحة فيروس كورونا.

وأكد نمكي أن "هذا القرار سيلحق ضررا كبيرا جدا بالنظامين الصحي والاقتصادي في البلاد"، مضيفا أن "أي خطوة غير مدروسة في الظروف الراهنة ستتسبب بخسائر فادحة لا يمكن تعويضها".

وتعتبر إيران واحدة من الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، وتفيد آخر البيانات الرسمية هناك بوفاة 3294 شخصا وتسجيل 53183 إصابة.

المصدر: RT