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الصحة الإيرانية: تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بكورونا و2715 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية

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الصحة الإيرانية: تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بكورونا و2715 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية
Reuters
مدينة قم الإيرانية
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، عن تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و2715 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 3294 والإصابات إلى 53183، لافتة إلى أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا ارتفع إلى 17935.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن 4035 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

المصدر: RT

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