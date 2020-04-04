ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 7428 شخصا وعدد الوفيات إلى 40 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 7428 مصابا.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 40 حالة، فيما لا يزالوا 113 شخصا في حالة خطرة.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإسرائيلية بعض المناطق التي يقطنها اليهود المتشددون "مناطق محظورة"، وفرضت إغلاقا كاملا عليها بعدما أقرت الحكومة حالة الطوارئ الصحية، التي تسمح بفرض قيود مشددة على الدخول والخروج من المدن والأحياء للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

المصدر: RT + وكالات