وفاة مواطن مصري في باريس متأثرا بفيروس كورونا

توفي في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة، المواطن المصري عبد الله عبد الواحد أبو المجد، متأثرا بفيروس كورونا، حسبما أورد رئيس الجالية المصرية بفرنسا، صالح محمد فرهود.

وفي حديث لـ RT، قال فرهود إن "المتوفي شعر بالتعب الشديد مساء الخميس فى منزله، وطلبت زوجته النجدة فحملوه إلى مستشفى سان لوي بباريس، حيث مات صباح اليوم الجمعة".

وأشار رئيس الجالية المصرية إلى أن "المتوفي كان يعاني منذ مدة ويعالج من سرطان الدم"، مضيفا أن "أبا المجد سيدفن فى مدافن المسلمين بباريس يوم الأثنين القادم، وسوف تصلى عليه صلاة الجنازة".

ناصر حاتم

المصدر: RT